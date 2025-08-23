La Juventus, une Vieille Dame qui porte bien son nom

Alors que la Serie A a repris ce week-end se pose la question du niveau à attendre de la Juventus. Une équipe déclassée depuis deux ans.

Le Bayern Munich devrait se diriger vers un 35 e titre de champion d’Allemagne, le douzième en quatorze ans. Des standards surélevés, auxquels était habituée la Juventus, jusqu’à très récemment. Victorieuse de neuf Scudetti consécutifs entre 2011 et 2020, la Vieille Dame se réinstallait au sommet de la hiérarchie italienne et rien ne semblait capable de la faire redescendre. Hormis le fair-play financier. Embourbée dans une série de scandales liés à ses transferts depuis 2023, la Juventus subit en effet les contrecoups d’une gestion interne frauduleuse, l’ayant conduite à être privée de Coupe d’Europe (2022-2023), et à connaître depuis un certain déclassement. En cette saison 2025-2026 se pose donc la question des ambitions de la Juve, plus anonyme que jamais.

Aujourd’hui, il semble difficile de sortir un joueur frisson du onze turinois. Parmi les révélations, seuls Francisco Conceição et Kenan Yıldız ont su se montrer à la hauteur, quand le reste du groupe semble stagner. À commencer par les cadres. Annoncé comme le nouveau buteur européen à suivre depuis près de cinq ans, Dušan Vlahović patine (le Serbe n’a pas atteint la barre des 20 buts sur une saison depuis son arrivée), au même titre que Weston McKennie ou Manuel Locatelli, pourtant grand artisan du succès italien à l’Euro 2020. Dans ce contexte, difficile d’attendre beaucoup d’un effectif en (re)construction.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com