 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Juventus, une Vieille Dame qui porte bien son nom
information fournie par So Foot 23/08/2025 à 22:21

La Juventus, une Vieille Dame qui porte bien son nom

La Juventus, une Vieille Dame qui porte bien son nom

Alors que la Serie A a repris ce week-end se pose la question du niveau à attendre de la Juventus. Une équipe déclassée depuis deux ans.

Le Bayern Munich devrait se diriger vers un 35 e titre de champion d’Allemagne, le douzième en quatorze ans. Des standards surélevés, auxquels était habituée la Juventus, jusqu’à très récemment. Victorieuse de neuf Scudetti consécutifs entre 2011 et 2020, la Vieille Dame se réinstallait au sommet de la hiérarchie italienne et rien ne semblait capable de la faire redescendre. Hormis le fair-play financier. Embourbée dans une série de scandales liés à ses transferts depuis 2023, la Juventus subit en effet les contrecoups d’une gestion interne frauduleuse, l’ayant conduite à être privée de Coupe d’Europe (2022-2023), et à connaître depuis un certain déclassement. En cette saison 2025-2026 se pose donc la question des ambitions de la Juve, plus anonyme que jamais.

Aujourd’hui, il semble difficile de sortir un joueur frisson du onze turinois. Parmi les révélations, seuls Francisco Conceição et Kenan Yıldız ont su se montrer à la hauteur, quand le reste du groupe semble stagner. À commencer par les cadres. Annoncé comme le nouveau buteur européen à suivre depuis près de cinq ans, Dušan Vlahović patine (le Serbe n’a pas atteint la barre des 20 buts sur une saison depuis son arrivée), au même titre que Weston McKennie ou Manuel Locatelli, pourtant grand artisan du succès italien à l’Euro 2020. Dans ce contexte, difficile d’attendre beaucoup d’un effectif en (re)construction.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jorge Maciel et L'OL aimeraient garder Malick Fofana
    Jorge Maciel et L'OL aimeraient garder Malick Fofana
    information fournie par So Foot 23.08.2025 23:57 

    Plus qu’une semaine avant le verdict. Une nouvelle fois étincelant contre Metz, à l’image de son but, Malick Fofana ne sait toujours pas s’il sera encore Lyonnais à la fin du mercato . « Si on peut l’enfermer dans le vestiaire, il ne partira jamais » , a tenté ... Lire la suite

  • Pierre-Emerick Aubameyang, un retour gagnant
    Pierre-Emerick Aubameyang, un retour gagnant
    information fournie par So Foot 23.08.2025 23:45 

    Auteur d'un doublé face au Paris FC, Pierre-Emerick Aubameyang s'est rappelé aux bons souvenirs de sa pige marseillaise lors de la saison 2023-2024. De retour, Aubam a ainsi porté son équipe, preuve que son sens du but est toujours là. Son âme de leader aussi. ... Lire la suite

  • Le Barça arrache la victoire sur le fil à Levante
    Le Barça arrache la victoire sur le fil à Levante
    information fournie par So Foot 23.08.2025 23:36 

    Levante 2-3 FC Barcelone Buts : Romero (15 e ) et Morales (45 e +7) pour les Granotes // Pedri (49 e ), Torres (52 e ) et Elgezabal (90 e +1 CSC) pour les Blaugranas Première remontada de la saison.… TB pour SOFOOT.com

  • L’Atlético accroché par Elche
    L’Atlético accroché par Elche
    information fournie par So Foot 23.08.2025 23:23 

    Atlético 1-1 Elche Buts : Sørloth (8 e ) pour les Colchoneros // Mir (15 e ) pour Elche Battu par l’Espanyol lors de la première journée, l’Atlético a encore calé, cette fois à domicile contre Elche (1-1) .… AB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank