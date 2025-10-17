La Juventus sous le coup d'une enquête de l'UEFA
Éternel recommencement.
La Juventus Turin est de nouveau dans la tourmente après que l’UEFA a ouvert une enquête contre le club italien pour violations des règles du fair-play-financier , selon des documents publiés jeudi soir. Un litige déjà ancien puisque la Vieille Dame avait été suspendue des compétitions européennes lors de la saison 2023-2024, ce qui l’avait privé de sa participation en Ligue Conférence cette année-là.…
