La Juventus se reprend contre la Cremonese
information fournie par So Foot•02/11/2025 à 00:27
La Juventus se reprend contre la Cremonese
Cremonese 1-2 Juventus
Buts : Vardy (83
e
) pour Crémone // Kostić (2
e
) et Cambiaso (68
e
) pour la Juve
En déplacement à Crémone,
la Juventus a légèrement relevé la tête en l’emportant (1-2)
.…
