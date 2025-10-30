La Juventus officialise l'arrivée de son nouvel entraîneur
È nei vecchi pentoloni che si fa la zuppa migliore.
Trois jours après l’éviction d’Igor Tudor , la Juventus a officialisé l’arrivée sur son banc de ce bon vieux Luciano Spalletti . L’entraîneur de 66 ans n’aura eu que trois mois de battement après son départ de la sélection italienne, qu’il avait quittée à la suite d’une grosse série de contre-performances conclue par une humiliation en Norvège (3-0).…
