La Juventus officialise l'arrivée de son nouvel entraîneur
information fournie par So Foot 30/10/2025 à 20:28

La Juventus officialise l'arrivée de son nouvel entraîneur

La Juventus officialise l'arrivée de son nouvel entraîneur

È nei vecchi pentoloni che si fa la zuppa migliore.

Trois jours après l’éviction d’Igor Tudor , la Juventus a officialisé l’arrivée sur son banc de ce bon vieux Luciano Spalletti . L’entraîneur de 66 ans n’aura eu que trois mois de battement après son départ de la sélection italienne, qu’il avait quittée à la suite d’une grosse série de contre-performances conclue par une humiliation en Norvège (3-0).…

JB pour SOFOOT.com

