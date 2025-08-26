La Juventus lorgne sur des talents de Ligue 1

Un pour tous, tous Turin.

À moins d’une semaine de la fin du mercato, la Juventus s’active sur le marché des transferts et s’intéresse de près à nos joueurs de Ligue 1. Il faut dire que le nouveau directeur général Damien Comolli connaît bien la zone. Si la Vieille Dame est en discussion de longue date avec le Paris Saint-Germain pour le retour de Randal Kolo Muani à Turin, le nom d’un autre joueur parisien aurait récemment émergé dans les discussions : celui de Lucas Beraldo , indique la Gazzetta dello Sport .…

ARM pour SOFOOT.com