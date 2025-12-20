 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Juventus enregistre un retour, 18 mois après
information fournie par So Foot 20/12/2025 à 13:00

La Juventus enregistre un retour, 18 mois après

La Juventus enregistre un retour, 18 mois après

IL EST DE RETOUR !

Absent des terrains depuis le 25 mai 2024 et une blessure au genou, Arkadiusz Milik est dans le groupe de la Juventus pour la réception de l’AS Rome en Serie A. Une première depuis 18 mois pour le Polonais qui avait prolongé son contrat d’un an en mai dernier malgré sa blessure.…

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’entraîneur des gardiens de Bordeaux suspendu un an
    L’entraîneur des gardiens de Bordeaux suspendu un an
    information fournie par So Foot 20.12.2025 13:34 

    Une sanction bien méritée. Lors de la victoire des Girondins de Bordeaux sur la pelouse de l’AS Mazères Uros Rontignon en Coupe de France (4-3), l’entraîneur des gardiens des Bordelais – Wilfrid Rastoll – avait dépassé les bornes en menaçant l’arbitre principal ... Lire la suite

  • Le PSG pas rancunier envers Kylian Mbappé
    Le PSG pas rancunier envers Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 20.12.2025 11:23 

    Le début de la réconciliation ? Depuis le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain ce n’est pas l’amour ouf entre l’international français et le club parisien à qui Mbappé réclamait 263 millions d’euros en raison d’un licenciement sans cause, de prime à la ... Lire la suite

  • Le Sénégal annonce un nouveau forfait pour la CAN
    Le Sénégal annonce un nouveau forfait pour la CAN
    information fournie par So Foot 20.12.2025 11:11 

    Côme par hasard. Après le défenseur d’Anderlecht Ilay Camara, le Sénégal perd un nouveau soldat quelques jours avant le début de la CAN . Sorti sur blessure avec Como il y a quelques jours, Assane Diao est officiellement forfait pour la CAN en raison d’une lésion ... Lire la suite

  • Coupe de France : Exploit d’Avranches face à Brest, Reims et Lens passent sans forcer, Angers se fait peur
    Coupe de France : Exploit d’Avranches face à Brest, Reims et Lens passent sans forcer, Angers se fait peur
    information fournie par So Foot 19.12.2025 22:59 

    Plus d’informations à venir… Avranches 1-1 (4-3 tab) Brest Canet-en-Roussillon 0-1 Montpellier Croix 0-4 Reims Guingamp 0-1 Laval Les Herbiers 0-0 (6-5 tab) Angers Périgny 1-2 Le Mans Lens 3-1 Feignies-Aulnoye … JD pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank