La Juventus enregistre un retour, 18 mois après
IL EST DE RETOUR !
Absent des terrains depuis le 25 mai 2024 et une blessure au genou, Arkadiusz Milik est dans le groupe de la Juventus pour la réception de l’AS Rome en Serie A. Une première depuis 18 mois pour le Polonais qui avait prolongé son contrat d’un an en mai dernier malgré sa blessure.…
SO pour SOFOOT.com
