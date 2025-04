information fournie par So Foot • 23/04/2025 à 20:37

La Juventus déraille, la Lazio en profite et la Fiorentina peut continuer de rêver de l'Europe

Spoiler, un gros est tombé.

Suite au décès du pape François lundi, la 33 e journée de Serie A s’est terminée ce mercredi soir. Et elle nous a réservé une surprise. Toujours en course pour se qualifier à la Ligue des champions, la Juventus s’est cassée les dents sur Parme, qui prend de l’air sur la zone rouge (1-0) . Igor Tudor avait pourtant tenté de se montrer offensif en titularisant Randal Kolo Muani avec Dušan Vlahović, mais ce dernier, un poil maladroit, a manqué d’ouvrir le score à la 19 e minute malgré un travail remarquable de Pierre Kalulu. C’est finalement Mateo Pellegrino, trouvé par un centre millimétré d’Emanuele Valeri, qui a permis aux locaux de frapper en premier grâce à un beau coup de casque (45 e +1). Malgré une belle tentative de Francisco Conceicao en toute fin de match (90 e +1), la Juventus, qui restait sur trois matchs sans revers, subit une grosse désillusion. Dans le même temps, la Lazio remonte à la hauteur de la Vieille Dame grâce à son succès sur la pelouse du Genoa (0-2) . Mis dans des chaussons suite à l’expulsion logique de Sebastian Otoa pour une anéantissement d’action de but (22 e ), les Laziali ont pu compter sur Valentin Castellanos pour donner l’avantage aux siens d’une sublime reprise de volée (32 e ), avant que Boulaye Dia ne tue tout suspense après l’heure de jeu (65 e ). L’exclusion de Reda Belahyane ne changera rien, la Lazio, qui compte le même nombre de points que les Bianconeri (59), peut encore rêver de la Ligue des champions.…

