La double boulette coup sur coup d'un club de deuxième division argentine
On parle beaucoup de la concentration à retrouver après avoir marqué un but, mais peut-être pas assez de celle après avoir encaissé un but. Pour l’équipe de Quilmes, le sujet devrait en tout cas être abordé lors de la prochaine semaine d’entraînement .
Deux minutes, deux buts casquettes
Les faits se déroulent en deuxième division argentine , à l’occasion d’un match du bas de tableau entre Patronato et Quilmes. On joue depuis une dizaine de minutes, quand les visiteurs voient le ciel leur tomber sur la tête. À ce moment-là, Lucas Romeo donne en retrait vers son gardien sans vraiment prêter attention à sa position : but gag et 1-0 pour les locaux .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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