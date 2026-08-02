La double boulette coup sur coup d'un club de deuxième division argentine

On parle beaucoup de la concentration à retrouver après avoir marqué un but, mais peut-être pas assez de celle après avoir encaissé un but. Pour l’équipe de Quilmes, le sujet devrait en tout cas être abordé lors de la prochaine semaine d’entraînement .

Deux minutes, deux buts casquettes

Les faits se déroulent en deuxième division argentine , à l’occasion d’un match du bas de tableau entre Patronato et Quilmes. On joue depuis une dizaine de minutes, quand les visiteurs voient le ciel leur tomber sur la tête. À ce moment-là, Lucas Romeo donne en retrait vers son gardien sans vraiment prêter attention à sa position : but gag et 1-0 pour les locaux .…

JF pour SOFOOT.com