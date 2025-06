information fournie par So Foot • 19/06/2025 à 12:45

La Juve, victime collatérale de la bromance Trump-Infantino

Donald Trump a reçu une délégation de la Juventus mercredi à Washington. Les Turinois ont passé une quinzaine de minutes extrêmement gênantes dans le Bureau ovale. Elles ont semblé une éternité, et ont surtout servi les intérêts du président américain et de son meilleur ami Gianni Infantino.

La saison des malaises est ouverte, et la chaleur n’en est pas l’unique responsable. La Coupe du monde des clubs nous a offert une scène extrêmement gênante mercredi, à la Maison Blanche. Sur le papier, être reçu par le président des États-Unis est une expérience plutôt sympa à vivre. Sauf quand le président en question s’appelle Donald Trump, et qu’il tente d’instrumentaliser la présence des joueurs de la Juventus pour faire passer des messages politiques. Leur seule présence dans le Bureau ovale à ce moment-là mériterait à Weston McKennie, Timothy Weah, Dušan Vlahović, Manuel Locatelli, Federico Gatti et Teun Koopmeiners de gagner quelques points de pénibilité sur le calcul de leur retraite.

Comolli au casse-pipe

Les Bianconeri ont été accueillis à la Maison Blanche mercredi après-midi, à six heures de leur duel contre Al-Ain, au Audi Field de Washington. Un drôle d’avant-match, pas vraiment calqué sur le protocole traditionnel des clubs professionnels. Mais ils n’étaient pas là par hasard. Parmi la délégation turinoise, figuraient le coach Igor Tudor, Giorgio Chiellini, Damien Comolli, Maurizio Scanavino, mais aussi John Elkann, PDG américain de la holding Exor, propriétaire du club. « Un ami » , dixit Trump, et « un businessman fantastique » . Elkann était en Arabie saoudite à ses côtés le mois dernier et avait déjà été reçu à Washington en avril pour parler droits de douane. Quelques poignées de main, une remise de maillot avec le numéro 47 pour le 47 e président de l’histoire des États-Unis, des mots de remerciements : la réception a commencé selon un protocole bien cadré, auquel le monde du sport est habitué. Puis Donald Trump a dérapé.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com