La Juve redresse la tête à Lecce

Lecce 0-2 Juventus

Buts : Mckennie (29 e ) et D. Luiz (41 e )

La Vieille Dame n’est pas encore morte. Après plus d’un mois sans la moindre victoire en Serie A, la Juventus est allée s’imposer sur la pelouse de Lecce (0-2) . Une rencontre qui se sera jouée en première période. D’abord sur un coup-franc par-dessus de Douglas Luiz repris seul face au but par Weston Mckennie (0-1, 29 e ) . Puis sur une frappe de l’entrée de la surface du Brésilien, buteur après avoir été passeur pour mettre les siens à l’abri (0-2, 41 e ) .…

TB pour SOFOOT.com