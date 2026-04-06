La Juve recolle au peloton de tête

Juventus 2-0 Genoa

Buts : G.Bremer (4 e ) et W. Mckennie (17 e ) pour la Vieille Dame.

Attention derrière ! Alors que le Côme de Fabregas a connu un sacré coup d’arrêt en début d’après-midi sur la pelouse de l’Udinese (0-0), les Bianconeri n’ont pas laissé l’occasion de se rapprocher du top 4 en s’imposant sans forcer son talent, à domicile, face au Genoa (2-0) . Monté aux avants-postes, c’est le brésilien Bremer qui donnait rapidement l’avantage à la Juve en tout début de match ( 1-0 , 4 e ), avant que l’américain Weston Mckennie ne l’imite quelques minutes plus tard pour donner au tableau d’affichage son allure définitive ( 2-0 , 17 e ).…

FG pour SOFOOT.com