Arsenal privé de deux cadres face au Sporting

La déco en prend tout de suite un coup. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions face au Sporting (21h), l’entraineur d’Arsenal Mikel Arteta a officialisé le forfait de Bukayo Saka et Jurriën Timber : « Ils ne sont pas encore prêts. On verra pour après. Avec un peu de chance, ils seront prêts ce week-end si tout va bien », a indiqué l’entraineur des Gunners, laissant espérer un potentiel retour des deux hommes face à Bournemouth , ce samedi (13h30).

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FG pour SOFOOT.com