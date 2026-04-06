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Arsenal privé de deux cadres face au Sporting
information fournie par So Foot 06/04/2026 à 22:02

Arsenal privé de deux cadres face au Sporting

Arsenal privé de deux cadres face au Sporting

La déco en prend tout de suite un coup. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions face au Sporting (21h), l’entraineur d’Arsenal Mikel Arteta a officialisé le forfait de Bukayo Saka et Jurriën Timber : « Ils ne sont pas encore prêts. On verra pour après. Avec un peu de chance, ils seront prêts ce week-end si tout va bien », a indiqué l’entraineur des Gunners, laissant espérer un potentiel retour des deux hommes face à Bournemouth , ce samedi (13h30).

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