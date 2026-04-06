Un dirigeant lillois agressé en marge du derby du Nord

Voilà encore un sacré babache. Alors que l’avant-match avait été tristement marqué par la mort d’un supporter Sang et Or en route vers le stade Pierre-Mauroy, les instants suivant la victoire des Dogues samedi soir face aux Lensois (3-0) ont également été entachés d’une incident regrettable : selon les informations de La Voix du Nord , un dirigeant lillois aurait été agressé par un « supporter » lensois aux abords du stade , après avoir tenté d’interrompre une précédente altercation.

Une plainte déposée

Manifestement en état d’ébriété, le supporter aurait alors suivi le dirigeant jusqu’à sa voiture, avant de lui « tordre le bras » et lui asséner « un violent coup de tête sur le nez » . Si les forces de l’ordre n’ont pas tardé à intervenir sur place, le dirigeant nordiste a ensuite été transporté aux urgences , où il aurait « passé une partie de la nuit » . Si on ne connait pas l’identité du dirigeant, qui était accompagné de son épouse, une plainte a été déposée contre l’énergumène, qui aurait reconnu les faits .…

FG pour SOFOOT.com