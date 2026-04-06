Lamine Yamal serait-il un joueur de Serie B ?

Non mais de quoi je me mêle ? Amené à réagir à la crise du football italien, dont la sélection nationale a encore échoué à se qualifier au prochain Mondial, l’ancien international allemand Jürgen Klinsmann (61 ans) n’a pas hésité à critiquer la gestion des jeunes joueurs dans les clubs transalpins . Sur les ondes de la Raï, l’ancien joueur de l’Inter Milan et de la Sampdoria est même allé jusqu’à déclarer que s’ils jouaient en Italie, « Lamine Yamal et Jamal Musiala seraient probablement envoyés en Serie B pour acquérir de l’expérience ».

Un manque de leaders en sélection ?

« L’Italie paie le prix d’un manque de leaders, d’un manque de joueurs capables d’affronter leurs adversaires en un-contre-un et d’un manque de confiance envers les jeunes joueurs » a ajouté le champion du monde 1990, qui voit dans la frilosité des clubs italiens un lien de cause à effet direct dans la crise traversée par la Squadra Azzurra , qui ne participera pas à la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.…

FG pour SOFOOT.com