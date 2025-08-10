 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Juve Next Gen : le trésor de la Vieille Dame
information fournie par So Foot 10/08/2025 à 13:11

La Juve Next Gen : le trésor de la Vieille Dame

La Juve Next Gen : le trésor de la Vieille Dame

Depuis sa création en 2018, l'équipe réserve de la Juve a permis au club turinois de réaliser d’importantes plus-values financières avec ses gros talents, à l’instar de Dean Huijsen, Matías Soulé, Samuel Mbangula ou encore Samuel Iling-Junior. Une manne financière non négligeable pour la Vieille Dame, mais aussi le témoignage d’une politique sportive inefficace.

C’est un transfert des plus banals, mais aussi tout un symbole. Le 23 juillet dernier, le Werder Brême officialisait la venue de Samuel Mbangula, en provenance de la Juventus, pour un montant avoisinant les dix millions d’euros. Malgré ses quelques apparitions prometteuses sous la tunique turinoise, le Belge n’écrira donc pas son avenir dans le Piémont. Mais Mbangula n’est pas un cas isolé, loin de là.

Propos de Mauro Zironelli recueillis par TP

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mohamed Salah pique l'UEFA après le décès d'une légende du football palestinien
    Mohamed Salah pique l'UEFA après le décès d'une légende du football palestinien
    information fournie par So Foot 10.08.2025 13:29 

    Trois jours après la disparition de Suleiman al-Obeid, figure du football palestinien tué dans les frappes israéliennes dans la bande de Gaza, Mohamed Salah s’est agacé sur les réseaux sociaux. Quand au décès de celui qui était surnommé le « Pelé palestinien » ... Lire la suite

  • Jugé pour escroquerie, le président de Corinthians est destitué
    Jugé pour escroquerie, le président de Corinthians est destitué
    information fournie par So Foot 10.08.2025 12:47 

    Inculpé d’association criminelle, de vol et de blanchiment d’argent par la justice, le président de Corinthians Augusto Melo a été destitué de ses fonctions , samedi, par un vote de l’assemblée générale du club. Le dirigeant est accusé d’avoir mis sur pied un réseau ... Lire la suite

  • Le premier pion de Viktor Gyökeres avec Arsenal est un vrai but d'attaquant
    Le premier pion de Viktor Gyökeres avec Arsenal est un vrai but d'attaquant
    information fournie par So Foot 10.08.2025 10:38 

    Déjà un premier trophée de prestige à Londres pour Viktor Gyökeres ! Pour sa troisième apparition sous la tunique d’Arsenal, samedi en amical, l’avant-centre suédois de 27 ans, arrivé pour 75 millions d’euros en provenance du Sporting CP, a participé à la nette ... Lire la suite

  • Enzo Millot, symbole du changement de cap saoudien
    Enzo Millot, symbole du changement de cap saoudien
    information fournie par So Foot 10.08.2025 00:56 

    En signant à Al-Ahli, l'international espoirs français Enzo Millot (23 ans) est venu confirmer que la Saudi Pro League n'était plus seulement une maison de retraite pour vieilles gloires en quête d'un dernier gros chèque. De quoi finir d'enfoncer le dernier clou ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank