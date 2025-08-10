La Juve Next Gen : le trésor de la Vieille Dame

Depuis sa création en 2018, l'équipe réserve de la Juve a permis au club turinois de réaliser d’importantes plus-values financières avec ses gros talents, à l’instar de Dean Huijsen, Matías Soulé, Samuel Mbangula ou encore Samuel Iling-Junior. Une manne financière non négligeable pour la Vieille Dame, mais aussi le témoignage d’une politique sportive inefficace.

C’est un transfert des plus banals, mais aussi tout un symbole. Le 23 juillet dernier, le Werder Brême officialisait la venue de Samuel Mbangula, en provenance de la Juventus, pour un montant avoisinant les dix millions d’euros. Malgré ses quelques apparitions prometteuses sous la tunique turinoise, le Belge n’écrira donc pas son avenir dans le Piémont. Mais Mbangula n’est pas un cas isolé, loin de là.

Propos de Mauro Zironelli recueillis par TP

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com