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La Juve enchaîne contre Parme
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 23:28
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La Juve enchaîne contre Parme

La Juve enchaîne contre Parme

Juventus 2-0 Parma

Buts : González (62 e ) et Koopmeiners (88 e ) pour la Juve.

Le Buffonico tourne en faveur de la Juve. 2-0 et puis s’en va. C’est le tarif que la Juve a infligé à Parme, ce samedi, à l’occasion de la troisième journée de Serie A. Comme face à Frosisone, la semaine dernière, en ouverture du Championnat, l’équipe de Luciano Spalletti termine sans encaisser de but. Avec son trio d’attaque Randal Kolo Muani – Jonathan David – Jérémie Boga à faire pâlir n’importe quel directeur sportif de Ligue 1, les Turinois ont attendu la dernière demi-heure pour planter.…

UL pour SOFOOT.com

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