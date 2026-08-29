La Juve enchaîne contre Parme

Juventus 2-0 Parma

Buts : González (62 e ) et Koopmeiners (88 e ) pour la Juve.

Le Buffonico tourne en faveur de la Juve. 2-0 et puis s’en va. C’est le tarif que la Juve a infligé à Parme, ce samedi, à l’occasion de la troisième journée de Serie A. Comme face à Frosisone, la semaine dernière, en ouverture du Championnat, l’équipe de Luciano Spalletti termine sans encaisser de but. Avec son trio d’attaque Randal Kolo Muani – Jonathan David – Jérémie Boga à faire pâlir n’importe quel directeur sportif de Ligue 1, les Turinois ont attendu la dernière demi-heure pour planter.…

UL pour SOFOOT.com