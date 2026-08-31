La justification de l'arbitre sur le temps additionnel de Lille-PSG

La justification de l'arbitre sur le temps additionnel de Lille-PSG

Money time. Un peu plus de 48 heures après un LOSC-PSG à rebondissements (2-2), marqué par une égalisation du PSG une minute et dix secondes après la fin du temps additionnel annoncé initialement, on en sait encore un peu plus sur les raisons qui ont poussé l’arbitre à ajouter ces secondes de bonheur (et ce malheur pour les Dogues) en plus .

« Ils ont marqué dans les arrêts de jeu »

Menés 2-0, le Paris Saint-Germain et Vitinha ont d’abord réduit l’écart juste après la fin du temps réglementaire, engendrant une coupure du jeu de 30 secondes. …

NB pour SOFOOT.com