information fournie par So Foot • 06/03/2025 à 16:20

La justice espagnole réclame un nouveau procès Rubiales

Rebondissement dans le feuilleton Rubiales-Hermoso.

La procureure en charge du jugement de l’ex-président de la fédération espagnole Luis Rubiales , condamné à une amende de 10 800 euros en février dernier pour agression sexuelle et le baiser forcé à Jenni Hermoso, a déposé un recours pour demander un nouveau procès . Elle reproche le manque de partialité d’un magistrat, et demande à ce que « le procès soit déclaré nul » , rapporte l’AFP, et réclame une nouvelle audience « avec un autre magistrat qui ne semble pas, au minimum, marqué par la partialité. » …

TJ pour SOFOOT.com