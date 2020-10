Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La justice américaine ouvre une procédure antitrust contre Google Reuters • 20/10/2020 à 15:39









LA JUSTICE AMÉRICAINE OUVRE UNE PROCÉDURE ANTITRUST CONTRE GOOGLE WASHINGTON (Reuters) - Le département américain de la Justice a annoncé mardi l'ouverture d'une procédure antitrust contre Google, accusant le premier moteur de recherche en ligne du monde d'abus de position dominante. Onze Etats du pays se sont joints à la procédure, a précisé le ministère. Le département de la Justice et la Federal Trade Commission (FTC), principale autorité fédérale en matière de concurrence, avaient ouvert l'an dernier des enquêtes visant Google mais aussi Amazon, Apple et Facebook, soupçonnés de pratiques anticoncurrentielles visant à conforter leur position sur leurs marchés respectifs. (Diane Bartz et David Shepardson, version française Marc Angrand)

