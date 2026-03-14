La jolie boulette de Nicolas Kocik
Donner un but à l’adversaire avant de l’exploser, c’est une idée. Le Mans y a succombé, lors de la 27 e journée de Ligue 2 : après avoir offert l’ouverture du score à Nancy , le surprenant promu a facilement dominé les locaux pour repartir avec trois points précieux.
OH L'ENORME CAGADE DE NICOLAS KOCIK !! #ASNLLMFC pic.twitter.com/0PFu1nw0xX…
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