La joie de Luis Enrique après la qualification des Parisiens

La joie de Luis Enrique après la qualification des Parisiens

L’heure du déclic. Brillants aussi bien à l’aller qu’au retour , les Parisiens se sont qualifiés aisément pour les quarts de finale de la Ligue des champions où ils croiseront le fer face au vainqueur du duel entre Galatasaray et Liverpool, de quoi satisfaire pleinement Luis Enrique.

"C'est incroyable pour nous !" 🗣️ La réaction de Luis Enrique après la qualification du PSG en 1/4 de finale de Ligue des champions obtenue sur la pelouse de Chelsea 💬#CFCPSG | #UCL pic.twitter.com/zxf7ImvxJx…

LB pour SOFOOT.com