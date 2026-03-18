Barcola et la loi de l'attraction

Après plus d’un an sans marquer en Ligue des champions et une première partie de saison à faire régulièrement soupirer les supporters parisiens pour ses ratés devant la cage, Bradley Barcola a retrouvé l’efficacité contre Chelsea. Et avec la manière, s’il vous plaît. Un état de grâce parti pour durer ?

En ce mercredi matin, allez dire à un supporter de Chelsea que le frêle n°29 parisien n’avait plus marqué depuis dix-sept matchs en Ligue des champions, soit plus d’un an sans faire trembler les filets. Juste pour la curiosité de voir l’étonnement s’emparer de son visage après avoir observé Bradley Barcola ouvrir le score d’une magnifique volée sous la barre façon Ezequiel Lavezzi lors de la manche aller, puis remettre ça d’un missile sublime ce mardi soir à Stamford Bridge. Talent, spontanéité, finition clinique : tout y est dans ces deux buts de l’ancien lyonnais, même la note artistique. Surtout la note artistique, saupoudrée d’un zeste de chambrage avec cette reprise de la célébration de Didier Drogba.

OHHHH BRADLEY BARCOLA QUEL BUT 😱😱😱 Le PSG mène 2-0 sur la pelouse de Chelsea après 15 minutes, soit 7-2 au cumulé 🥶#CFCPSG | #UCL pic.twitter.com/5RAI8rjliO…

Par Tom Binet, à Stamford Bridge pour SOFOOT.com