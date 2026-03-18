« La CAF est pourrie », s’insurge la Fédé sénégalaise

Il suffisait d’une pièce pour que la machine soit pleinement relancée. À la suite de la décision surréaliste du jury d’appel de la CAF de décerner le titre de champion d’Afrique 2025 au Maroc, deux mois après la finale, la Fédération sénégalaise n’a pas mâché ses mots dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi .

Une procédure d’appel va être lancée

L’instance « dénonce une décision inique , sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain » . Comme attendu, celle-ci a indiqué engager « dans les plus brefs délais, une procédure d’appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) » .…

EL pour SOFOOT.com