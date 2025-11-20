 Aller au contenu principal
La Hongrie veut que l'UE cesse d'aider financièrement une Ukraine "corrompue"
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 12:16

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, a déclaré jeudi que l’Union européenne devrait cesser toute aide financière au gouvernement ukrainien, qu'il dit aux mains d'une "mafia de guerre".

La présidence de Volodimir Zelensky, qui tente de s'assurer soutiens militaires et financiers en Europe alors que l'armée russe progresse sur le terrain, est éclaboussée par un scandale de corruption malvenu.

L'agence nationale anticorruption ukrainienne (NABU) a annoncé la semaine dernière l'inculpation de sept personnes, dont deux sont en fuite, pour un système de pots-de-vin au sein du secteur énergétique qui aurait permis à des hommes politiques et des hommes d'affaires, dont un proche de Volodimir Zelensky, de toucher quelque 100 millions de dollars.

Les ministres de la Justice et de l'Energie, qui nient toute malversation, ont été contraints à la démission.

"Il y a une mafia de guerre, un système corrompu qui fonctionne en Ukraine", a réagi le chef de la diplomatie hongroise à son arrivée à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues européens.

"Et la présidente de la Commission européenne (Ursula von der Leyen), au lieu d'arrêter les paiements et d'exiger un apurement financier immédiat, veut envoyer 100 milliards de plus à l'Ukraine. C'est insensé", a-t-il lancé.

"Le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine. Il est illusoire de dire que le temps est du côté de l'Ukraine", a-t-il ajouté, précisant que son pays soutenait le plan de paix américain, scellé en accord avec la Russie.

(Reportage Inti Landauro, version française Bureau de Gdansk, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
    Orban a raison il faut cesser toute contribution de l'UE à un système m@fieux..........Plus aucune aide de l'UE à la Hongrie CQFD

