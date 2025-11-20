Allemagne: la Bundesbank attend une légère reprise au 4e trimestre

L'économie allemande pourrait légèrement repartir en fin d'année, malgré un environnement industriel toujours fragile, a indiqué jeudi la Banque fédérale d'Allemagne, offrant un signal encourageant au gouvernement de Friedrich Merz engagé dans la relance.

Joachim Nagel, président de la Bundesbank, le 22 novembre 2024 ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie européenne "pourrait de nouveau légèrement s'améliorer au quatrième trimestre", indique l'institut monétaire dans son rapport mensuel.

L'économie allemande a stagné au troisième trimestre, selon des chiffres provisoires, échappant de peu à la récession technique après un deuxième trimestre en recul de 0,2%.

La situation reste fragile pour l'industrie allemande, qui, "en raison de sa faible compétitivité", ne profite que de "manière limitée de la croissance mondiale", elle-même modérée, est-il ajouté.

Face aux critiques récurrentes des entreprises allemandes sur la lourdeur réglementaire et le coût élevé de l'énergie, le gouvernement a adopté un train de mesures pour alléger la charge bureaucratique. Il va également baisser le prix du KWh d'électricité à compter de 2026, sous réserve du feu vert donné par Bruxelles.

A court terme, la demande étrangère ne devrait pas soutenir l'économie, notamment à cause de la hausse des taxes américaines sur certains produits, ajoute la Bundesbank.

Au plan interne, la demande progresse de nouveau dans la construction, mais "pas assez pour soutenir la production", d'autant que la hausse des taux immobiliers freine les projets.

L'indicateur de l'institut munichois Ifo sur l'emploi s'est certes amélioré en octobre, mais les entreprises "prévoient encore des suppressions de postes", surtout "dans l'industrie et le commerce", ce qui va peser sur la consommation, note la Bundesbank.

Le chancelier Friedrich Merz a fait de la relance de l’Allemagne une priorité, après deux années de récession et une quasi-stagnation attendue en 2025.

Berlin a pour cela adopté au printemps un plan de dépense de 500 milliards d'euros d'ici 2036 pour moderniser les infrastructures vieillissantes du pays.

Ses effets devraient être visibles "à partir de l'année prochaine", estime la Bundesbank.

Les "sages" économiques conseillant le gouvernement ont cependant critiqué l'emploi de ce fonds, affirmant qu'il finance trop de dépenses courantes de l'État au lieu d'investir pour l'avenir, ce qui réduit son impact sur la croissance.