La frustration de Rayan Cherki expliquée et corrigée par Samuel Umtiti

Retraité mais encore bon défenseur, Big Sam. Le champion du monde 2018 et désormais chroniqueur dans L’After Foot sur RMC, Samuel Umtiti est revenu sur l’attitude de Rayan Cherki, laissant parler sa frustration quand il n’a pas été servi par ses partenaires ce dimanche contre la Colombie.

« Certes, quand on voit ça de l’extérieur, ce n’est pas forcément beau à voir, mais c’est quelqu’un qui a envie de bien faire, d’avoir le ballon et de montrer » , explique Umtiti évoquant Cherki qui, pour l’ancien défenseur, ne peut pas «être parfait » . « Il y a certaines choses qu’il doit changer. Ces petits gestes-là par rapport à ses coéquipiers » . Mais cette mentalité, ce côté flamboyant et imprévisible, c’est ce qui ferait tout le charme de Cherki , conclut l’ancien lyonnais.…

EA pour SOFOOT.com