La fresque de Trent Alexander-Arnold à Liverpool une nouvelle fois vandalisée
La plaie n’a pas encore cicatrisé.
Un peu plus de trois mois après son départ de Liverpool, Trent Alexander Arnold est de retour dans la Mersey . Après des débuts au Real Madrid gâchés par une blessure aux ischio-jambiers en début de saison, le latéral droit madrilène pourrait regagner les terrains pour la première fois depuis mi-septembre, ce mardi soir à Anfield.…
KM pour SOFOOT.com
