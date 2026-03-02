La Banque de France entre au capital de deux filiales d'impression de banques centrales européennes

( AFP / FRANCK FIFE )

La Banque de France a annoncé lundi entrer au capital de deux filiales d'impression des banques centrales du Portugal et d'Autriche, pour renforcer leur coopération en matière de production de billets, une première pour l'institution française.

"La Banque de France, l'Oesterreichische Nationalbank (OeNB)et la Banco de Portugal (BdP) ont décidé de renforcer leur coopération dans le domaine de la production des billets", indiquent les trois institutions dans un communiqué commun.

La Banque de France va ainsi prendre une participation financière dans les deux imprimeurs de billets situés respectivement en Autriche (OeBS, propriété d'OeNB) et au Portugal (Valora, propriété de BdP) dans le but de mettre en place un "pôle européen public de production d'espèces fort et résilient".

"Cette décision reflète la reconnaissance du fait que, dans un avenir proche, les espèces vont demeurer un élément fondamental de la souveraineté monétaire, rendant essentiel un contrôle adéquat sur leur chaîne industrielle et logistique", selon le communiqué.

Elle s'appuie sur la coopération initiée il y a une décennie avec la création d'Europafi, coentreprise consacrée à la production de papier fiduciaire.

La Banque du Portugal et la Banque d'Autriche sont, avec la Banque d'Italie, actionnaires depuis 2017 de la filiale EuropaFi, papeterie de la Banque de France.