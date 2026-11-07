La France se rapproche de la Coupe du monde

Une balade de santé. L’équipe de France s’est imposée au Mans vendredi contre le Monténégro dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2028 de futsal. Devant plus de 2000 spectateurs présents pour l’occasion , la formation de Raphaël Reynaud l’a emporté 4-1 grâce aux buts d’Oussani Guirio, d’Eyoube Mohamed Adam, de Mohamed Diaoune (le frère de Soriba de Lille)et, enfin du capitaine Souheil Mouhoudine.

À une victoire du prochain tour

Ce large succès permet à la France d’être première de son groupe de qualification dans la zone Europe. Une victoire contre la Moldavie mardi permettrait aux Bleus de se qualifier pour le tour élite des éliminatoires de la Coupe du monde 2028, l’étape suivante afin d’obtenir son ticket pour le Mondial.…

MBC pour SOFOOT.com