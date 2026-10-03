Cet animal entre sur une pelouse en plein match

Waf Waf ! En Ligue des Nations, le Macédoine du Nord-Écosse a été interrompu par l’invasion de terrain d’un … chien. Après l’ouverture du score de Kieron Bowle pour la Tartan Army , l’animal est passé sous la vigilance des stadiers avant d’entrer sur la pelouse de la Toše Proeski Arena de Skopje.

Le chien essaie de déborder le latéral gauche de la Macédoine du Nord

Oublié par son propriétaire, le chien s’est baladé sur le rectangle vert avant de s’arrêter quelques instants sa course devant Sebastian Herrera , latéral gauche de la Macédoine du Nord. Le canidé au collier bleu a ensuite quitté la pelouse et le match a repris.…

MBC pour SOFOOT.com