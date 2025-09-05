 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La France réussit sa rentrée contre l'Ukraine
05/09/2025

Les Bleus ont peut-être déjà fait le plus dur, ce vendredi soir, en s'imposant contre l'Ukraine en Pologne (0-2). Michael Olise a encore marqué, Kylian Mbappé a rejoint Thierry Henry avec son 51e but et l'équipe de France visera la première place dès mardi contre l'Islande, qui a largement battu l'Azerbaïdjan.

Ukraine 0-2 France

Buts : Olise (10 e ) et Mbappé (82 e ) pour les Bleus

Plus d’informations à venir…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Guerre en Ukraine
Sport
