La France qualifiée lundi pour la Coupe du monde si...
Good Morning bientôt, America.
La France a battu logiquement l’Azerbaïdjan (3-0), et n’a pas perdu en match de qualification pour une coupe du monde depuis 2019, soit 26 rencontres. Elle a remporté ses trois premiers matchs de qualif à un mondial pour la première fois depuis 1984. Puisqu’ils seraient bien inspirés de poursuivre ces belles séries, les Bleus pourraient se qualifier dès lundi pour la Coupe du monde 2026. En effet, la France est qualifiée dès lundi pour la Coupe du monde si… …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
