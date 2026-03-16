La France ou le Maroc ? Le conseil d’Adil Rami à Ayyoub Bouaddi

Le mercato des binationaux en ébullition. Né en France de parents marocains, Ayyoub Bouaddi a la possibilité de représenter les Bleus ou le Maroc sur la scène internationale. Adil Rami a tenu à adresser un message de soutien au milieu de Lille sur Ligue 1+, ce dimanche, en rappelant la complexité du choix de sélection pour les joueurs binationaux .

« On en parle beaucoup mais on ne se rend pas compte à quel point c’est compliqué et délicat de faire un choix. J’ai vécu la même chose et je me souviens être dans ma chambre à réfléchir et à être triste parce que ce n’est pas facile. D’autant plus parce qu’il est demandé par deux magnifiques nations que sont la France et le Maroc » , confie l’ex-international français d’origine marocaine.…

CT pour SOFOOT.com