La France ou la Côte d’Ivoire ? Kader Meïté a tranché

Choisir, c’est renoncer. Récemment surclassé avec l’équipe de France espoirs, Kader Meïté a décidé de représenter la Côte d’Ivoire plutôt que la France , selon les informations de L’Équipe . L’ancien attaquant du Stade rennais ne fait cependant pas partie de la liste des Éléphants puisque cette information est arrivée trop tardivement à la fédération et que la liste d’Émerse Faé pour les matchs face à la Corée du Sud et à l’Écosse a été dévoilée mercredi. Toutefois, il sera sélectionné avec les Espoirs, qui joueront face au Maroc.

Une situation semblable à Wahi

La situation de l’attaquant d’Al-Hilal, qui a signé dans le money-time du mercato hivernal pour près de 30 millions d’euros, rappelle celle d’ Elye Wahi . Le buteur de l’OGC Nice a porté à de nombreuses reprises le maillot des Espoirs français avant d’être convoqué pour la première fois avec la Côte d’Ivoire pour la prochaine trêve internationale.…

TM pour SOFOOT.com