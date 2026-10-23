La France ne creuse pas l'écart avec le Portugal à l'indice UEFA

La France ne creuse pas l'écart avec le Portugal à l'indice UEFA

Retour à la case départ. Une semaine après avoir repris ses distances avec le Portugal au classement UEFA, voilà que la France a décidé de rétropédaler et de laisser ses principaux concurrents réduire l’écart cette semaine .

Les Portugais toujours à la chasse

Si la semaine avait bien démarré avec le net succès du PSG face à Barcelone ce mardi soir, accompagné de la défaite de Porto qui recevait le PSV, les quatre défaites des cinq autres clubs français engagés (Lille, Lens, Marseille et Lyon) qui ont suivi ont rapidement plombé l’ambiance, malgré le fait que seulement deux des cinq clubs portugais engagés (Benfica et Braga) se soient finalement imposés. …

AP pour SOFOOT.com