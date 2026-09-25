La France lance l’ère Zidane par une victoire en Turquie

La France lance l’ère Zidane par une victoire en Turquie

L’ère Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France a commencé par une victoire difficile, ce vendredi soir, en Turquie (0-1) grâce à un but de Kylian Mbappé, sorti blessé. Le double Z est le premier sélectionneur français depuis Aimé Jacquet à gagner dès sa première.

Turquie 0-1 France

But : Mbappé (54 e ) pour les Bleus

Expulsion : Çakır (87 e ) côté turc …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com