La France évite le blocage face à l'Islande
information fournie par So Foot 09/09/2025 à 22:48

À la veille de voir une partie du pays bloqué et quelques minutes après avoir découvert le nom du nouveau Premier ministre, l'équipe de France a gagné en se faisant peur, ce mardi soir, contre l'Islande (2-1). Les Bleus ont évité des maux de tête et passent en tête de leur groupe.

France 2-1 Islande

Buts : Mbappé (45 e SP) et Barcola (62 e ) pour les Bleus // A. Gudjohnsen (21 e ) pour l’Islande

Expulsion : Tchouaméni (68 e )

Par Clément Gavard, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

