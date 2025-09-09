La France évite le blocage face à l'Islande
À la veille de voir une partie du pays bloqué et quelques minutes après avoir découvert le nom du nouveau Premier ministre, l'équipe de France a gagné en se faisant peur, ce mardi soir, contre l'Islande (2-1). Les Bleus ont évité des maux de tête et passent en tête de leur groupe.
France 2-1 Islande
Buts : Mbappé (45 e SP) et Barcola (62 e ) pour les Bleus // A. Gudjohnsen (21 e ) pour l’Islande
Expulsion : Tchouaméni (68 e ) …
Par Clément Gavard, au Parc des Princes pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
