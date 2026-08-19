La France en tête de son groupe à l'Euro

Les Bleus poursuivent leur chemin. Pendant que les joueurs de l’équipe de France de football galèrent aux Euros depuis 2004, leurs collègues du cécifoot roulent sur le Vieux Continent. Vainqueurs de la Grèce mardi pour leur deuxième match de poule de ce championnat d’Europe disputé à Strasbourg, les Bleus ont réitéré en battant les Allemands sur le score de 1-0. Grâce à cette troisième victoire en autant de matchs, Frédéric Villeroux et ses potes terminent premiers de leur groupe.

Babacar Niang MVP

L’équipe de France peut remercier Babacar Niang, auteur de son quatrième but du tournoi ce mercredi après-midi. Absent du groupe lors du titre paralympique aux JO de Paris 2024, le Franco-Sénégalais a envoyé un missile sur coup franc pour offrir la victoire aux siens. Vendredi, les Bleus joueront leur demi-finale contre l’Italie, la Turquie ou la Roumanie. L’adversaire n’a pas encore été déterminé.…

MBC pour SOFOOT.com