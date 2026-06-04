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la France dit au revoir à l'Euro U17
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 16:32

la France dit au revoir à l'Euro U17

la France dit au revoir à l'Euro U17

Belgique 2-1 France

Buts : Onia Seke (25 e ) et Benktib (52 e ) pour la Belgique // Gadou (64 e ) pour les Bleuets

Les U17 de l’équipe de France voient leur rêve de remporter l’Euro s’envoler après leur défaite en demi-finale . Après deux cartons contre la Macédoine du Nord (5-0) et le Danemark (4-0), les Bleuets n’ont pas réussi à faire sauter le verrou belge, qui n’avait cédé que contre l’Espagne (1-0) en phase de groupes.…

NB pour SOFOOT.com

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