La France candidate pour accueillir le Final 4 de la Ligue des nations
L’hypothèse d’un Final 4 de la Ligue des nations organisé en France en juin 2027 semble se confirmer. le président de la FFF, Philippe Diallo a confirmé à Ouest-France que « la France était candidate. » Encore faudrait-il s’y qualifier . C’est la condition la plus importante pour candidater officiellement.
Lyon et Saint-Étienne choisies pour l’événement ?
Actuellement en tête de leur groupe avec 10 points en 4 matchs, les Bleus de Zinédine Zidane devront encore affronter l’Italie chez elle, puis la Turquie à Bordeaux. Les joueurs sélectionnés seront dévoilés par Zizou le 6 novembre prochain.…
LT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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