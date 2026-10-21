La formation rennaise fait encore des miracles

On ne change pas une formation qui gagne. Comme chaque année, le Stade rennais se classe parmi les meilleurs centres de formation en Europe. L’Observatoire du football CIES a dévoilé son classement annuel des meilleurs clubs formateurs, qui recense le nombre de joueurs issus de chaque académie et actifs dans les championnats du monde entier. Dans le Big 5, Rennes échoue au pied du podium, jsutederrière le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City.

Bientôt le podium ?

Ce n’est qu’un classement basé sur des statistiques, mais il en dit long sur la qualité des joueurs passés par l’ ETP Odorico , le centre de formation rennais. Ses principaux ambassadeurs sont le duo parisien Ousmane Dembélé et Désiré Doué , qui n’hésitent pas à rappeler d’où ils viennent.…

LT pour SOFOOT.com