La folle statistique de Phil Foden en Ligue des champions

Guess who’s back ? Auteur d’un triplé avec Manchester City face à l’AEK Athènes mardi soir en C1, Phil Foden a retrouvé de la confiance après avoir traversé une mauvaise passe en début de saison suite à son carton rouge dans le derby face à Manchester United le 13 septembre dernier (0-1) .

L’international anglais avait été suspendu pendant 3 rencontres de Premier League avant de goûter au banc face au PSG la semaine dernière. Grâce à ses trois pions inscrits face au club grec mardi soir, Foden a inscrit au moins un but lors des neuf dernières campagnes de C1 des Skyblues . Une preuve de la régularité d’un joueur qui n’a que 26 ans.…

MB pour SOFOOT.com