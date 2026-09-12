La folle série de Morgan Gibbs-White en Premier League

Dans l’ombre des stars, Gibbs-White est là. Alors que Forest est allé chercher un succès en fin de match sur la pelouse d’Aston Villa, Mogran Gibbs-White s’est un peu plus rapproché des grands noms de la Premier League.

Auteur de la passe décisive de la victoire d’une jolie talonnade , l’Anglais a enchaîné une huitième rencontre consécutive à l’extérieur en étant décisif en championnat. Une série qui dure depuis le mois de mars dernier et un déplacement à Brighton et qui, au cumul, donne 6 buts et 4 passes décisives .…

JF pour SOFOOT.com