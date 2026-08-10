La folle révélation de Ferguson au sujet de Mourinho

Coup de théâtre. Dans un extrait d’un documentaire Netflix sobrement intitulé « Mourinho », qui sortira mardi , Alex Ferguson a fait une révélation étonnante au sujet de sa succession en 2013. L’homme qui a glané 13 Premier League a annoncé que José Mourinho était d’accord avec lui pour prendre sa place sur le banc des Red Devils.

« On lui a proposé le poste , rejoue l’Écossais. Je l’ai pris à part et je lui ai expliqué la situation. D’après ce que j’avais compris, il était d’accord. »…

TM pour SOFOOT.com