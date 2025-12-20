La folle raison de l’isolement de Jonathan David dans le vestiaire de la Juventus

On ne rigole pas avec la nourriture en Italie.

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne évoque un malaise autour de Jonathan David, arrivé à la Juventus en provenance du LOSC cet été. Solitaire dans l’âme, l’attaquant canadien serait mis à l’écart dans le vestiaire de la Vieille Dame . Jonathan David ne serait visiblement pas invité aux repas organisés entre coéquipiers . Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Luciano Spalletti a expliqué pourquoi le Canadien n’était pas convié à dîner en utilisant la carte de l’humour : « Ils ont bien fait de ne pas l’inviter à dîner, parce que la première fois qu’il est venu, il a râpé du parmesan sur ses pâtes alle vongole . Donc ils ne l’ont plus jamais invité après ça » …

SO pour SOFOOT.com