La Belgique détruit le Liechtenstein et se qualifie pour le Mondial, le pays de Galles en barrage
Belgique 7-0 Liechtenstein
Buts : Vanaken (3 e ), Doku (34 e , 41 e ), Mechele (52 e ), Saelemaekers (55 e ), De Ketelaere (57 e , 59 e ) pour les Diables rouges // X (xe) pour les Bleus-Rouges
Le derby des monarchies.…
LB pour SOFOOT.com
