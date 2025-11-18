 Aller au contenu principal
La Belgique détruit le Liechtenstein et se qualifie pour le Mondial, le pays de Galles en barrage
information fournie par So Foot 18/11/2025 à 22:36

La Belgique détruit le Liechtenstein et se qualifie pour le Mondial, le pays de Galles en barrage

La Belgique détruit le Liechtenstein et se qualifie pour le Mondial, le pays de Galles en barrage

Belgique 7-0 Liechtenstein

Buts : Vanaken (3 e ), Doku (34 e , 41 e ), Mechele (52 e ), Saelemaekers (55 e ), De Ketelaere (57 e , 59 e ) pour les Diables rouges // X (xe) pour les Bleus-Rouges

Le derby des monarchies.…

LB pour SOFOOT.com

