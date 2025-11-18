information fournie par So Foot • 18/11/2025 à 22:25

Le Brésil et la Tunisie se neutralisent à Lille

Brésil 1-1 Tunisie

Buts : Estêvão (44 e sp) pour la Seleção // Mastouri (23 e ) pour les Aigles de Carthage

Le match que vous avez oublié de regarder.…

LB pour SOFOOT.com