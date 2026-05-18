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La flottille "Global Sumud" pour Gaza affirme qu'Israël a intercepté 10 bateaux, contact perdu avec 23 autres
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 15:17

Un bateau de la marine israélienne intercepte la flottille Global Sumud en route vers Gaza, dans le but d'acheminer de l'aide, en mer

Un bateau de la marine israélienne intercepte la flottille Global Sumud en route vers Gaza, dans le but d'acheminer de l'aide, en mer

par Ali Kucukgocmen

Les organisateurs ‌d'une nouvelle flottille humanitaire à destination de Gaza ont déclaré lundi que ​les forces israéliennes avaient intercepté dix de leurs bateaux et que le contact avait été perdu avec 23 navires sur les 54 composant l'initiative "Global ​Sumud" en Méditerranée orientale.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait auparavant averti sur X qu'il "ne ​tolérerait aucune violation du blocus naval légal ⁠imposé à Gaza" et a appelé "tous les participants à cette provocation ‌à changer de cap et à faire demi-tour immédiatement".

Les navires de la flottille Global Sumud ("sumud" signifie "persévérance" en arabe) avaient ​pris la mer pour ‌la troisième fois jeudi dernier depuis le sud de ⁠la Turquie après des tentatives infructueuses.

Une vidéo en direct a montré des navires militaires s'approchant des bateaux lundi.

"Des navires militaires interceptent actuellement notre flotte ⁠et les forces (israéliennes) ‌arraisonnent le premier de nos bateaux en plein jour", a ⁠indiqué la flottille Global Sumud sur X. "Nous exigeons un passage sûr ‌pour notre mission humanitaire légale et non violente", ont ajouté ⁠les organisateurs.

Le groupe a précisé qu’une vingtaine de ressortissants ⁠turcs figuraient parmi ‌les personnes à bord des navires interceptés, à environ 250 milles marins (463 ​km) de la bande de Gaza. ‌Il a ajouté que 426 personnes issues de 39 pays participaient à la flottille.

La flottille ​précédente avait quitté l'Espagne le 12 avril mais les forces israéliennes avaient intercepté les navires, transférant une centaine de militants pro-palestiniens en ⁠Crète et deux autres en détention en Israël.

En octobre dernier, l'armée israélienne a intercepté une autre flottille organisée par la même organisation, arrêtant la militante suédoise Greta Thunberg et plus de 450 participants.

(Par Ali Kucukgocmen; avec la participation de Alexander Cornwell; Rédigé par Daren Butler; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Sophie Louet)

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1 commentaire

  • 15:30

    En quoi le blocus naval imposé à Gaza est légal ? En quoi arraisonner des bateaux dans les eaux internationales est légal ?

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