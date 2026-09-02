La Fiorentina signe trois recrues sur le gong

La Fiorentina signe trois recrues sur le gong

Just on time. Comme beaucoup de clubs lors du dernier jour du mercato, la Fiorentina s’est activée pour trouver ses dernières recrues. Trois joueurs ont ainsi débarqué à Florence ce lundi : Beto en provenance d’Everton, Wilfried Gnonto depuis Leeds et Pedro Gonçalves du Sporting CP .

Si les deux derniers viennent en prêt avec option d’achat, l’international bissau-guinéen a signé contre une somme d’environ 18 millions d’euros, selon Sky Sports.…

LP pour SOFOOT.com