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La Finlande soupçonne un avion de reconnaissance russe d'avoir violé son espace aérien
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 09:11
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Les gardes-frontières finlandais ont dit vendredi soupçonner un avion de reconnaissance russe de type IL-20 d'avoir violé l'espace aérien finlandais jeudi, dans la partie occidentale du golfe de Finlande.

Selon les gardes-frontières, cette violation présumée aurait duré environ trois minutes et l'appareil se serait enfoncé jusqu'à environ 4,7 milles marins (8,7 km) à l'intérieur du territoire finlandais.

Les gardes-frontières ont ajouté avoir ouvert une enquête préliminaire sur cette violation présumée.

(Elviira Luoma, Version française Benoit Van Overstraeten)

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6 commentaires

  • 11:49

    Tant qu'il n'y aura pas un avion ou un bateau coulé , ils continueront à se prémunir de violer les frontières . Ils se croient invincibles , alors que déjà avec l'Ukraine ils n'arrivent pas à s'en sortir !!! D'accord avec Bernierj

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