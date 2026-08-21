La Finlande soupçonne un avion de reconnaissance russe d'avoir violé son espace aérien

Les gardes-frontières finlandais ont dit vendredi soupçonner un avion de reconnaissance russe de type IL-20 d'avoir violé l'espace aérien finlandais jeudi, dans la partie occidentale du golfe de Finlande.

Selon les gardes-frontières, cette violation présumée aurait duré environ trois minutes et l'appareil se serait enfoncé jusqu'à environ 4,7 milles marins (8,7 km) à l'intérieur du territoire finlandais.

Les gardes-frontières ont ajouté avoir ouvert une enquête préliminaire sur cette violation présumée.

(Elviira Luoma, Version française Benoit Van Overstraeten)